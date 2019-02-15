Aydın'da Firari Fetö Üyesi Yakalandı
1 saat önce
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Aydın
'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari M.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
M.Ö'nün, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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