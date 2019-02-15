Son Dakika Haberleri: Aydın'da Firari Fetö Üyesi Yakalandı

Aydın'da Firari Fetö Üyesi Yakalandı

1 saat önce

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Aydın'da Firari Fetö Üyesi Yakalandı, System.String[]
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari M.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.Ö'nün, örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA

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