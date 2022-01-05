Aydın'da firari hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir hurda deposundan malzeme çaldıkları belirlenen aralarında firari hükümlünün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç'yi sorguladı.
Bölgede yürütülen çalışma sonucu yaklaşık 1 ton hurda malzemenin bulunduğu araçtaki Ş.K. ve O.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden O.K'nin hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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