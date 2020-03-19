Aydın'da fırsatçılara geçit yok - Son Dakika
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Aydın'da fırsatçılara geçit yok

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle Aydın Valiliği öncülüğünde, sağlıktan sosyal yaşama kadar çeşitli tedbirler alınırken, fiyat ve ürün stok denetimleri için ekipler gece gündüz çalışmaya başladı.

Aydın'da fırsatçılara geçit yok, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle Aydın Valiliği öncülüğünde, sağlıktan sosyal yaşama kadar çeşitli tedbirler alınırken, fiyat ve ürün stok denetimleri için ekipler gece gündüz çalışmaya başladı.


Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, gıda maddesinden temizlik ve hijyen ürünlerine kadar üretim ve satışı yapılan tüm ürünler denetime alındı. Hem stokçuluğun önüne geçilmesi hem de haksız fiyat artışının önlenmesi için ekipler gece gündüz çalışmaya başladı.


İçinde bulunduğumuz süreçte fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği, bunun yanında denetimlerin de sıklaştırıldığını belirten Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı, dün ASTİM Gıdacılar Çarşısı'nda gün boyu denetim yaptı. Öte yandan hijyen ürünü satışı yapılan çeşitli firmaları da denetleyen ekipler, özellikle sağlık ve kişisel temizlik alanında kullanılan malzemelerin fabrikadan çıkış fiyatından raftaki satış fiyatına kadar tüm rakamları titizlikle inceledi. Stokçuluğun önlenmesi için de çeşitli denetimler yapan ekipler uygulamanın süreç boyunca devam edeceğini belirttiler.


Son dönemde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan Korana virüs nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler ani denetimlerle Aydın il genelinde gıda ve hijyen ürünü satan tüm iş yerlerine denetlemeye başladı. Korona virüsünü gerekçe göstererek temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışı ve stok yapılmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanların satış ve tedariğinin yapıldığı yerlerde inceleme yaptı. Ekipler, ıslak mendilden, gıda maddesine çamaşır suyundan buğday ununa kadar tüm ürünlerin giriş çıkış rakamları ile piyasadaki miktarını tek tek inceledi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın VİMER 189 ihbar hattına gelen tüm ihbarların da anında değerlendirilip titizlikle incelendiğini belirten Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileri, haksız fiyat artışı ve stokçuluk sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarının durumu ihbar etmelerini istediler. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:22 Kaynak: İHA

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