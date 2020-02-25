Aydın'da fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Aydın'da fırtına bekleniyor

10 dakika önce

AYDIN (İHA) – Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'da Perşembe günü beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Aydın'da fırtına bekleniyor, System.String[]

AYDIN (İHA) – Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'da Perşembe günü beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Aydın'da, Perşembe günü güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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