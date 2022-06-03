Efeler ilçesinde de Doğugazi Bulvarı ve Işıklı Bulvarı'nda fırtına nedeniyle 4 ağaç yola devrildi. Devrilen ağaçlar, belediye ve itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Nazilli'de akşam saatlerinde Yeşilyurt , Sümer ve Dallıca mahallelerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

Kaynak: AA

Nazilli, Fırtına, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da fırtına etkili oldu - Son Dakika

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