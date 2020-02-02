Aydın'da fıstık ağacından düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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Aydın'da fıstık ağacından düşen kişi yaralandı
6 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde fıstık ağacından düşen kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Aydın'ın Çine ilçesinde fıstık ağacından düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Madran Dağında Mehmet Çatalkaya (40), fıstık toplamak için ağaca çıktı. Bastığı dal kırılan Çatalkaya, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ağır yaralan Çatalkaya'yı Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çatalkaya'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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