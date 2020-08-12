Aydın'da freni patlayan minibüs evin duvarına çarparak durabildi: 3 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde işçi taşıyan O.P. idaresindeki plakasız minibüsün freni patladı.

Aydın 'ın Efeler ilçesinde freni patlayan minibüsün yol kenarındaki bir evin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:39

Kaynak: AA

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