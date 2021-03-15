Aydın'da fuhuş operasyonu: 12 şahıs yakalandı - Son Dakika

Aydın'da fuhuş operasyonu: 12 şahıs yakalandı
15.03.2021 14:18
Aydın'da haklarında daha önceden fuhuştan işlem yapılmış olan ve sosyal medya üzerinden müşteri temini sağladıkları tespit edilen 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Aydın'da haklarında daha önceden fuhuştan işlem yapılmış olan ve sosyal medya üzerinden müşteri temini sağladıkları tespit edilen 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Sosyal Medya platformları üzerinde yapılan araştırmalarda, haklarında daha önce defaten Fuhuştan işlem yapılmış olan 12 şahsın, Fuhuş Amaçlı Müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları hesaplar tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalanarak, Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN
Son Dakika Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir Risk haritasındaki renk kodlarına yönelik alternatif: İllerin içindeki ilçelerin rengi farklı olabilir Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu YPG'nin sözde tugay komutanı kıskıvrak yakalandı! Örgütün kanlı eylemi deşifre edildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler