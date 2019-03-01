Son Dakika Haberleri: Aydın'da Fuhuş Operasyonu

Aydın'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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Aydın'ın Didim ilçesinde fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı iddia edilen 6 eğlence mekanı, 2 otel ve 6 eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda fuhuş yaptığı öne sürülen 23'ü yabancı uyruklu 36 kadın yakalandı. Kadınlara idari para cezası uygulandı, yabancı uyruklular hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü savcılıkça, 5'i ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: AA

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