Aydın'da fuhuş operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesindeki bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın ile yer temin ettiği iddia edilen Z.A yakalandı.

Z.A gözaltına alınırken kadınlar da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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