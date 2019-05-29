Aydın'da fuhuş operasyonu
6 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:36 Kaynak: AA
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesindeki bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın ile yer temin ettiği iddia edilen Z.A yakalandı.
Z.A gözaltına alınırken kadınlar da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı
Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada
Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın evine hırsız girdi