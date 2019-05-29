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Aydın'da fuhuş operasyonu

6 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Aydın'da fuhuş operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesindeki bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın ile yer temin ettiği iddia edilen Z.A yakalandı.
Z.A gözaltına alınırken kadınlar da işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:36 Kaynak: AA
Kuşadası, Aydın, Güncel
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