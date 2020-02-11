Aydın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Aydın'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

Muğla merkezli Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 18 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Aydın'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Muğla merkezli Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 18 yabancı uyruklu kadın yakalandı.


Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, yalan vaatlerle ülkeye yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çetenin çökertilmesi için çalışma başlatıldı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçen ekipler, Fethiye merkezli Kocaeli ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.


Operasyon kapsamında, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen farklı uyruklarda 18 kadın da kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - AYDIN

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'u kripto paradan ayda yaklaşık 1 milyon TL kazanıyor
'Askıda Yemek' uygulamasıyla bir ayda 1500 öğrenci ücretsiz yemek yedi Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup eşini öldürtmüş Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:40:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]