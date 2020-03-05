Aydın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Aydın'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, üç gün önce polisin yaptığı operasyonla, kiraladıkları evlerde para karşılığı fuhuş yapan ve yaptıran 6'sı travesti olmak üzere gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

Aydın'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, üç gün önce polisin yaptığı operasyonla, kiraladıkları evlerde para karşılığı fuhuş yapan ve yaptıran 6'sı travesti olmak üzere gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.


Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 11 kişi hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Efeler ilçesinde faaliyet gösteren fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fizik takip sonucu delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları belirlenen çeteye yapılan operasyonda 11 kişi hakkında işlem başlatıldı. Belirlenen 13 adrese yapılan eş zamanlı baskında, 6'sı travesti toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yapılan evlerde ise çok sayıda uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Ayrıca hastanede yapılan sağlık kontrolünde 2 şüphelinin HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı
Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:40:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]