Aydın'da fuhuş operasyonu; 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da fuhuş operasyonu; 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da fuhuş operasyonu; 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları öne sürülen şüphelilere düzenlenen polis operasyonunda, 6'sı trans birey 11 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da fuhuş operasyonu; 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları öne sürülen şüphelilere düzenlenen polis operasyonunda, 6'sı trans birey 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart'ta gelen ihbar üzerine Efeler'de kiralanan evlerde fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 trans birey ile fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen evlerdeki aramalarda; 1 kurusıkı ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı. Şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 111 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.


Efeler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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