Aydın'da fuhuş operasyonu; 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları öne sürülen şüphelilere düzenlenen polis operasyonunda, 6'sı trans birey 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart'ta gelen ihbar üzerine Efeler'de kiralanan evlerde fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 trans birey ile fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yapıldığı belirlenen evlerdeki aramalarda; 1 kurusıkı ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı. Şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 111 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.