Aydın'da fuhuş operasyonu gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi serbest kaldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, operasyonda T.C, M.K, M.N, M.A. ve S.U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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