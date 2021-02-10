Fuhuş evine polis baskını: Müşteri isimlerini ve günlük kazançlarını tek tek not etmişler - Son Dakika

Fuhuş evine polis baskını: Müşteri isimlerini ve günlük kazançlarını tek tek not etmişler
10.02.2021 08:53
Aydın'ın Nazilli ilçesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 2'si yabancı uyruklu 3 kadın aynı evde gözaltına alındı. Evde, 100 müşterinin isim ve telefon numaraları ile kadınların günlük kazançlarını yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhşa aracılık etmekten kaydı bulunan S.U. (38) adlı kadının, polis baskınlarından kaçmak için Şirinevler Mahallesi'nde bir eve yerleştiğini belirledi. Kadının evde fuhuş yaptığını saptayan ekipler, adrese baskın düzenledi.
100 MÜŞTERİNİN BİLGİLERİNİ VE GÜNLÜK KAZANÇLARINI YAZMIŞLAR
Baskında S.U. ile birlikte fuhuş yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile 5 müşteri yakalandı. Polis, evde yaptığı aramada 100 müşterinin isim ve telefon numaraları ile kadınların günlük kazançlarını yazdıkları ajanda ele geçirdi.
5 MÜŞTERİ VE 3 KADIN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Gözaltına alınan 5 müşteri hakkında adli işlem yapılırken, fuhşa yer temin eden S.U. sevk edildiği adliyede tutuklandı. 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi. Polisin evde ele geçirdiği paraya el koyuldu.
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