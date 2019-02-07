Son Dakika Haberleri: Aydın'da Galeriye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Aydın'da Galeriye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

56 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir oto galeride park halinde bulunan 5 araç kurşunlandı, seken kurşunlardan bir tanesi karayolu kenarında çalışan işçiyi yaraladı.

Aydın'da Galeriye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir oto galeride park halinde bulunan 5 araç kurşunlandı, seken kurşunlardan bir tanesi karayolu kenarında çalışan işçiyi yaraladı.

Olay, Efeler AYMAS Galericiler sitesinde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında AYMAS Galericiler Sitesi'nde bulunan bir araba galerisinin önüne gelen şüpheli veya şüpheliler galeri önünde bulunan 5 adet aracı kurşun yağmuruna tuttuktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Araba galerisi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü olay yeri ekipleri, kurşunlama olayının yaşandığı bölgede ve araçlarda çalışma yaptı, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kurşunlanma olayının yaşandığı yerdeki yolda çalışan bir işçi ise bacağına isabet eden kurşun sonucu yaralandı. Yaralı işçi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurşunlama olayının sebebi öğrenilemezken, polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:25 Kaynak: İHA

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