Aydın'da gasp suçlamasıyla aranan kişi Manisa'da yakalandı - Son Dakika

Aydın'da silahlı gasp suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yakalandı.
Dilek Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahallede yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine A.D.'yi (53) durdurdu.
Yapılan sorgulamada A.D. hakkında Aydın'da işlenen silahlı gasp olayıyla ilgili 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Zanlı, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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