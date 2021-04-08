Aydın'da gazetecilerden sürpriz Polis Haftası kutlaması - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gazeteciler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını, kavga ihbarı yaparak hazırladıkları sürprizle kutladı.

Nazilli ilçesinde görev yapan bir grup gazeteci, Türk polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla gün içerisinde çoğu zaman birlikte çalıştıkları polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.

Şirinevler Mahallesi Karabağ Parkında buluşan gazeteciler, 155 Polis Hattını arayıp kavga ihbarında bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, ellerinde meşale ve konfetiler bulunan gazetecilerle karşılaştı.

Gazeteciler, beraberinde getirdikleri pastayı keserek, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutladı.

Polisler, gazetecilere bu anlamlı organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ettiler.

Bir gazetecinin 7 yaşındaki kızı Azra Mersin, ana sınıfında kendi elleriyle çizdiği Türk Bayrağı tablosunu polislere hediye etti.