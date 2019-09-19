Aydın'da Gaziler Günü kutlaması

Aydın'ın ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Söke Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Törende konuşan Söke Garnizon Komutanlığı'nda görevli Topçu Yüzbaşı Murat Dinçer, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının, fedakarlığının yaşayan destanı olduğunu belirtti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de "gazi" unvanıyla anılmaktan büyük gurur ve şeref duyduğunu ifade ettiğini kaydeden Dinçer, gazilerin birlik ve beraberliğin yaşayan sembolleri olarak her zaman gönüllerde yaşayacağını söyledi.

Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca da son dönemde yaşanan gazilere yönelik şiddet ve saldırılara değinerek, "Gazilerimize karşı çirkin ve namertçe saldıranlar unutmamalı ki, sizler al bayrağın gölgesinde özgürce yaşayabiliyorsanız bunu şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlusunuz. Yapılan saldırıları nefretle kınıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okundu.

-Germencik

Germencik'te Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Törene Camikebir Mahallesi'nde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dilsiz de katıldı.

Eşi Faden Dilsiz'in (74) sürdüğü tekerlekli sandalye ile alan gelen Dilsiz'in güneşten olumsuz etkilenmemesi için tören boyunca bir jandarma tarafından Dilsiz'e şemsiye tutuldu.

Törende konuşan Faden Dilsiz, Türk bayrağını dik tutan, vatanın bağımsız, bölünmez bütünlüğünü emanet eden şehit ve gazilerin ölümsüz olduğunu söyledi.

-Çine

Çine'de Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer de katıldı.

Atatürk büstüne çelenk bırakılmasının ardından şiirler okundu, günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.