Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Hacıaliobası Mahallesi'nde muhtarlık tarafından organize edilen 4. Geleneksel Hacıaliobası Deve Güreşleri Festivali, mahallenin deve güreşi alanında yapıldı.

Havanın güzel olması sayesinde güreşleri, binlerce kişi sahanın kenarına park ettikleri kamyon ile traktörlerin kasalarına çıkarak ilgiyle izledi.

Uzun süre güreşen ve birbirlerini yenemeyen bazı develer, görevli urgancılar tarafından güçlükle sahanın dışına çıkarıldı.

Zaman zaman arenadan kaçan develerin seyircilerin arasına doğru ilerlemesi, heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Güreşlerde birinci seçilen deve sahiplerine 8 kategoride kupa verildi.

Hacıaliobası Muhtarı Hüseyin Kayır, gazetecilere, birlik ve beraberlik içerisinde geçen bu tür festivaller ile Yörük kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Kayır, festivale Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden develer ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güreşseverin katıldığını aktardı.

Festivale giriş ücretlerinin 20 lira olduğunu kaydeden Kayır, "130 pehlivan deve güreşlere katıldı. Güreşlerden elde edilen gelirle düğün salonuna masa ve sandalye alacağız. Güreşlerimize katılım çok güzel. Allah'tan hava da tam güreş havasıydı. Güreşlerimiz de gayet güzel oluyor. Katılım gösterenlere teşekkür ediyoruz. Giriş ücretli olmasına rağmen katılım çok iyiydi." dedi.

Güreşleri İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ahmet Kurt, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile çok sayıda güreşsever izledi.