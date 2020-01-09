Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ölen kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ölen kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

10 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ölen kişinin cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden kişinin cenazesi, toprağa verildi.

İlçedeki bir su dolum tesisinin önünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden tesis müdürü Mustafa Tan'ın (61) cenaze namazı Sarıoğlu Camisinde kılındı.

Cenaze namazında Tan'ın yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, Ayaklı Mezarlığında defnedildi.

Öte yandan gözaltına alınan kamyon sürücüsü Emre Çeker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Emrah Çeker'in (34) kullandığı 09 LH 438 plakalı kamyon, Yağcılar Mahallesinde bir firmaya ait su dolum tesisinin önünde, geri manevra yaptığı sırada tesis müdürü Mustafa Tan'a (61) çarpmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Tan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mustafa Tan, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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