Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü

6 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Emrah Çeker'in (34) kullandığı 09 LH 438 plakalı kamyon, Yağcılar Mahallesi'nde bir firmaya ait su dolum tesisinin önünde, geri manevra yaptığı sırada tesiste görevli Mustafa Tan'a (61) çarptı.

Çalışanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Tan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çeker, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mustafa Tan, Emrah, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Son Dakika Haberleri
23:52 Marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:52 Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
23:51 Amasya'da AVM'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:50 Alman polisinin kurşunuyla ölen Mehmet Bulğu'nun cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
23:49 Zonguldak'ta heyelan, 3 ev boşaltıldı - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:53:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]