Son Dakika Haberleri: Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı.

Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine, Zonguldaklılar Sitesi mevkisinde operasyon yaptı.

Ekipler, 26 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen Suriye uyruklu D.K. ve A.R.A'yı yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:53 Kaynak: AA

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