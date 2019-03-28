Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 organizatör tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine, Zonguldaklılar Sitesi mevkisinde operasyon yaptı.
Ekipler, 26 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları tespit edilen Suriye
uyruklu D.K. ve A.R.A'yı yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:53 Kaynak: AA
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