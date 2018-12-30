Son Dakika Haberleri: Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

1 saat önce

Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama, System.String[]
Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Didim ve Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörleri takibe aldı. Takip sonucu yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 9 şahıs yakalandı. Yakalanan organizatörlerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet mavzer ve bu tüfeğe ait 8 adet fişek, 1 adet zodyak bot ve motoru ile bunlara ait 4 adet yakıt deposu, 1 adet diz üstü bilgisayar ve 3 adet can yeleği, 974 gram kubar esrar ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan göçmen kaçakçısı organizatörler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden İran uruklu O.A., Türk vatandaşı B.E., O.Y., T.P. ve N.K. adlı 5 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ise denetimli serbestlikle bırakıldı.

Jandarma ekiplerince daha önceden icra edilen 11 operasyonda ise 441 düzensiz göçmenle birlikte 11 organizatörün yakalanarak adli mercilere sevk edildiği, 5 organizatörün tutuklandığı, 6 organizatörün de denetimli serbestlik ile salıverildiği öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:56 Kaynak: İHA

Didim, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa
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