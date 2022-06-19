Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
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Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu

19.06.2022 18:04
Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletine giren 2 genç hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletine giren 2 genç hayatını kaybetti.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tahliye edilen gölette Resul Baybura (17) ve Yusuf Güzel'in (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay yerine gelen aileler gözyaşı döktü.

Cenazeler, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da gölete giren 2 genç boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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