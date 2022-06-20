Pınarbaşı Mahallesi'nde dün, yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kaybolmuş, tahliye edilen gölette, Resul Baybura ve Yusuf Güzel'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Yüzmek için girdikleri yapay sulama göletinde boğulan Resul Baybura (17) ve Yusuf Güzel (16) için Bilal Habeşi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Kaynak: AA

Yusuf Güzel, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.