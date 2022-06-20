Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi - Son Dakika
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Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi

20.06.2022 19:03
Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletinde boğulan iki çocuğun cenazesi defnedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sulama göletinde boğulan iki çocuğun cenazesi defnedildi.

Yüzmek için girdikleri yapay sulama göletinde boğulan Resul Baybura (17) ve Yusuf Güzel (16) için Bilal Habeşi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Ölen gençlerin yakınları burada gözyaşı döktü.

Baybura ve Güzel'in cenazeleri, kılınan namazın ardından Malhallı mezarlığına defnedildi.

Resul Baybura'nın Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olan ağabeyi Ü.B. ise cenaze törenine özel izinle jandarma gözetiminde getirildi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde dün, yapay sulama göletine yüzmek için giren bir grup gençten ikisi gözden kaybolmuş, tahliye edilen gölette, Resul Baybura ve Yusuf Güzel'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

Yusuf Güzel, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da gölette boğulan iki genç toprağa verildi - Son Dakika
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