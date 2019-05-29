Son Dakika Haberleri: Aydın'da göreve başlayan itfaiyecilere eğitim
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Aydın'da göreve başlayan itfaiyecilere eğitim

58 dakika önce

Aydın'da göreve başlayan itfaiye personeline uygulamalı yangına müdahale eğitimi verildi.

Aydın'da göreve başlayan itfaiyecilere eğitim, System.String[]
Aydın'da göreve başlayan itfaiye personeline uygulamalı yangına müdahale eğitimi verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, göreve yeni başlayan 5 itfaiye eri için eğitim programı düzenledi.
Uygulamalı eğitim kapsamında ev ve arazi yangınlarına müdahale anı gösterildi.
Yeni itfaiye personeli senaryo gereği çeşitli noktalarda çıkartılan yangınlara müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:24 Kaynak: AA
İtfaiye, Aydın, Güncel
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