Aydın'da göreve başlayan itfaiyecilere eğitim

Aydın'da göreve başlayan itfaiye personeline uygulamalı yangına müdahale eğitimi verildi.

Aydın'da göreve başlayan itfaiye personeline uygulamalı yangına müdahale eğitimi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, göreve yeni başlayan 5 itfaiye eri için eğitim programı düzenledi.

Uygulamalı eğitim kapsamında ev ve arazi yangınlarına müdahale anı gösterildi.

Yeni itfaiye personeli senaryo gereği çeşitli noktalarda çıkartılan yangınlara müdahale etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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