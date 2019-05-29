Aydın'da göreve başlayan itfaiyecilere eğitim
58 dakika önce
Aydın'da göreve başlayan itfaiye personeline uygulamalı yangına müdahale eğitimi verildi.
Aydın'da göreve başlayan itfaiye personeline uygulamalı yangına müdahale eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:24 Kaynak: AA
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, göreve yeni başlayan 5 itfaiye eri için eğitim programı düzenledi.
Uygulamalı eğitim kapsamında ev ve arazi yangınlarına müdahale anı gösterildi.
Yeni itfaiye personeli senaryo gereği çeşitli noktalarda çıkartılan yangınlara müdahale etti.
Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi
Mansur Yavaş, memurlara verdiği sosyal denge tazminatı sözünü tuttu
İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor
Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın evine hırsız girdi