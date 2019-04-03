Aydın'da Göreve İlk Başlayan CHP'li Tuncel Oldu

AYDIN'ın Söke Belediye Başkanı seçilen CHP'li Levent Tuncel, ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.

AYDIN'ın Söke Belediye Başkanı seçilen CHP'li Levent Tuncel, ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı.



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, mazbatasını alarak göreve başladı. Belediyeye gelen Tuncel, törenle başkanlık görevini eski başkan Süleyman Toyran'dan devraldı. Devir teslim töreninde 1984-1994 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan 22. Dönem Milletvekili Mehmet Semerci ve 2004-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Necdet Özekmekçi de yer aldı. Geçen dönem CHP'den seçilen, tekrar aday gösterilmeyince Demokrat Parti'ye geçip yarışa katılan, ancak kaybeden Süleyman Toyran, yeni başkan Levent Tuncel'i kapıda çiçekle karşıladı. Büyük bir kalabalığın eşlik ettiği Tuncel, Belediye Başkanlığı makamına geldi. Süleyman Toyran'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Tuncel, plaket takdim etti.



2014 yılında halkın tercihiyle 5 yıl makamda oturma şansı yaşadığını belirten Toyran, "Yüzümüzün akıyla devraldığımız ve yine yüzümüzün akıyla devredeceğimiz bir görev yaptım. Seçimlerde halkımızın teveccühü CHP ve Levent Tuncel oldu. Ben kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Bu koltuğa gelen herkesin tek bir amacının olduğunu çok iyi biliyorum. Amaç Söke ve Sökeli'ye hizmet. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Söke'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise, "Süleyman Başkanımıza da hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum" dedi. Daha sonra Meclis salonunda kendisini bekleyen partilileri, vatandaşlara hitap eden Levent Tuncel, Söke'nin önümüzdeki süreçte çok güzel hizmetlerle buluşacağını söyledi.



- Aydın

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı

Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı

Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı