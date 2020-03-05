Aydın'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı - Son Dakika

Aydın'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı

6 saat önce

AYDIN Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik gösteri, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, imza toplama ve broşür dağıtma gibi etkinliklerin 10 gün süreyle...

Aydın'da gösteri ve yürüyüşler 10 gün yasaklandı, System.String[]

AYDIN Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik gösteri, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, imza toplama ve broşür dağıtma gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz dahilinde huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, üzüntü verici ve provokatif olayların yaşanmaması için ordumuzun Suriye'de ve ülkemizde yürütmekte olduğu operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza kampanyası, oturma eylemi, stant/çadır açma, bildiri/afiş dağıtma gibi eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19 maddeleri hükümleri doğrultusunda 05 Mart Perşembe günü saat 00: 01'den- 14 Mart Cumartesi günü saat 23: 59'a kadar 10 gün süreyle il genelinde kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından yasaklanmıştır" denildi.


Suriye, Aydın, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:16 Kaynak: DHA
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