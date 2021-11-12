Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda 199 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan E.S'nin (48) sikke taşıdığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin üst aramasında gözlük kılıfına gizlenmiş, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 199 sikke ele geçirdi.
Sikkeler, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da gözlük kılıfında 199 sikke bulunan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika