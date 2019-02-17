Aydın'da Güneşli Hava

Aydın
'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sahil ve parklarda vakit geçirdi.
Hava sıcaklığının 14 dereceyi gösterdiği Kuşadası
ilçesinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası
Milli Parkı'na gitti.
Parklara giden vatandaşlar yürüyüş parkurlarında vakit geçirirken bazı vatandaşlar da koylarda kış güneşinin tadını çıkardı.
Milli parkın girişindeki Zeus
Mağarası da ziyaretçilerin akınına uğradı.
Bazı vatandaşlar balık tutarken Sevgi Plajı'nda aileleriyle gezintiye çıkan çocuklar kumsalda doyasıya eğlendi.
AA muhabirine açıklama yapan Milli Park Müdürü Koray Aşık, yaz yoğunluğu olmasa da kış mevsiminde havaların güzel olduğu günlerde milli parkta yoğunluk yaşandığını belirtti.
Aşık, milli parkın yenilenen yüzüyle yaz sezonunda vatandaşa çok daha kaliteli hizmet vereceğini anlattı. Kütahya
'dan Kuşadası'na gelen vatandaşlardan Sadık Altınsay da ailesiyle güzel havanın tadını çıkardıklarını belirterek, milli parkın ve Zeus Mağarası'nın büyüleyici güzellikte olduğunu söyledi. Söke
'den gelen Ünal Günlemeç ise son günlerdeki yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte dışarıda vakit geçirmenin keyfini yaşadıklarını dile getirdi. Didim
ilçesinde de yerli ve yabancı turistler Altınkum
Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkardı.