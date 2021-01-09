Aydın'da güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, mesai saatinde işe gitmeyen Alkan Savur'a arkadaşları telefonla ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi.
Çilingir yardımıyla evine girilen Savur'un cansız bedenine ulaşıldı.
Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Savur'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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