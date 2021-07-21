Aydın'da haber alınamayan çiftçi tarlasında ölü bulundu - Son Dakika

Aydın 'ın Söke ilçesinde bir çiftçi, kendisine ait mısır tarlasında ölü bulundu.

Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti