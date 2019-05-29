Aydın'da habersiz deprem tatbikatı yapıldı
1 saat önce
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla habersiz deprem tatbikatı yapıldı.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla habersiz deprem tatbikatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:10 Kaynak: İHA
AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Köşger, talimat vererek deprem tatbikatını başlattı.
Merkezi Efeler ilçesi olan 7.0 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. Tatbikat başarı ile sona erdi. - AYDIN
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