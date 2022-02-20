Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İrfan Ö. idaresindeki 09 AAR 208 plakalı hafif ticari araç, Söke-Aydın kara yolu Gaye Sanayi Sitesi kavşağında Elif A. idaresindeki 54 AD 038 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.B, otomobildeki Seçkin A. ve Didem A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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