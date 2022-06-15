Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti

15.06.2022 00:43
Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.E'in (44) kullandığı 79 MA 180 plakalı hafif ticari araç, Aydın- Denizli kara yolu Ovaköy Mahallesi'ndeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ali İnanç'a (59) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İnanç, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yeniköy Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenilen İnanç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Tragger, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da hafif ticari aracın çaptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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