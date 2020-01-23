Aydın'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü - Son Dakika

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Aydın'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
6 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
S.S'nin kullandığı 09 DK 687 plakalı hafif ticari araç, Aydın- İzmir kara yolu Kardeşköy mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybeden ve kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen kadının cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sürücü S.S, gözaltına alındı.
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