Aydın'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Barış Kılıç'ın kullandığı 09 AAR 759 plakalı otomobil, Başçayır kara yolunun 1. kilometresinde, karşı yönden gelen Halil İbrahim Girgin yönetimindeki 09 AAD 796 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Kılıç, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Girgin, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.