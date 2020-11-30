Aydın'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika

Kovid-19 ile mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirlerin ardından, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın genelinde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar da belli olurken, Aydın genelinde haftasonu tam kısıtlama uygulanacak. Haftaiçi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, haftasonu tam kısıtlama şeklinde uygulanacak. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan tam kısıtlama Pazartesi saat 05.00'a kadar devam edecek. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması kararı ise yarın gece başlayacak. - AYDIN