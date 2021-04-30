İç Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Niğde, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu, Ömer Halisdemir Meydanı'nda, 81 ilde salgın nedeniyle az sayıda üyenin katılımıyla basın açıklaması yapıldığını söyledi.

Bütün işçilerin birlik, beraberlik, mücadele ve dayanışma gününü tebrik eden Demircioğlu, "Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emekçilerin hakkı, sağlık, huzur ve refahı, iş güvencesi, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz." dedi.

Kırşehir

HAK-İŞ Kırşehir Şubesi üyeleri de Cacabey Meydanı'nda bir araya gelerek pankart açtı.

Burada konuşan HAK-İŞ Kırşehir Şube Başkanı Hızır Gürler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta meydanlarda olduklarını ifade etti.

İşçinin ve emekçinin haklarını savunmak için bir araya geldiklerini belirten Gürler, sorunların çözümü için taleplerini tüm dijital platformlarda dile getirdiklerini aktardı.

Yozgat

HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, tüm emekçilerin, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ'le birlikte mücadeleye davet ettiklerini söyledi.

Zararsız, "Bizler, daha fazla dayanışma, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, örgütlü toplum ve daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kayseri

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve konfederasyon üyelerinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinlik, hayatını kaybeden işçiler için Kur-an'ı Kerim okunup dua edilmesiyle başladı.

Daha sonra açıklama yapan Çelik, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istediklerini söyledi.

Başta KİT'ler olmak üzere tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep eden Çelik, ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 15'te sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının da çözülmesini isteyen Çelik, Kovid-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılması gerektiğini kaydetti.

Çelik, konuşmasının ardından basın mensuplarına ve polislere karanfil verdi.

Sivas

HAK-İŞ Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek de Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, "Bizler Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları erkekleri, gençleri ve meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileri ile birlikte yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ'in 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için her yerde olduğunu belirten Şimşek, "Ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyoruz. Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Nevşehir

HAK-İŞ Nevşehir Şubesi üyeleri de Gülbahçe Parkı'nda sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan HAK-İŞ Nevşehir Şube Başkanı Fatih Mutlu, dünya genelindeki tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.

HAK-İŞ'in işçiler yararına çeşitli beklentilerinin olduğunu dile getiren Mutlu, "HAK-İŞ olarak asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz." dedi.