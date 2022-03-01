Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

01.03.2022 12:46
Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Altıntaş Mahallesi'nde denetimlerini gerçekleştiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu kısa süre sonra durduruldu.

Otomobilden yaya olarak kaçmak isterken yakalanan S.O. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, S.O. hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan gece boyunca polis ile çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan denetimlerde de çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tabanca, mermi, ses fişeği ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Dur ihtarına uymayan araçta yakalandı Dur ihtarına uymayan araçta yakalandı Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar çok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement