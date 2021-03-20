Aydın'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 21 dosyadan aranması bulunan bir şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Adana Asliye Ceza Mahkemesince, 21 dosyada dolandırıcılık suçundan araması bulunan H.Y'nin Hacifeyzullah Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Hakkında 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, operasyonla yakalandı.

H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.