Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

26.01.2021 13:13

Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 34 suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 34 suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argavlı Mahallesi'nde, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ve sürücünün üst aramasında, farklı kişiler adına düzenlenmiş 2 kimlik kartı bulundu.

Gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kişinin, parmak izi araştırmasıyla Ramazan İ. (55) olduğu tespit edildi. Ramazan İ. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 34 suçtan da yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika


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