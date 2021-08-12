Aydın'da hakkında 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Üzerinde sahte kimlik bulunan kişinin, dolandırıcılık suçlarından 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O (25) olduğu anlaşıldı.

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu

Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti