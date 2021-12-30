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Aydın'da hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

30.12.2021 21:23
Aydın'da hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Yeniköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda ateş yakıldığını fark etti. Bölgeye giden ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen kabloların T.B. ve O.B. tarafından yakıldığını belirledi.

Yakalanan zanlılardan T.B. hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kuşadası, Jandarma, Yeniköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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