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Aydın'da hakkında hapis kararı bulunan kişi yakalandı

7 saat önce

Aydın'da hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın'da hakkında hapis kararı bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Aydın'da hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan H.B.'nin Koçarlı ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Operasyonda, H.B. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde H.B.'nin "ruhsatsız ateşli silahlara mermileri satın alma taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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