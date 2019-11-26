Son Dakika Haberleri: Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı

6 saat önce

Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı, System.String[]

Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik 250 polisle belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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