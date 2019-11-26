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Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı
6 saat önce
Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:40 Kaynak: AA
Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik 250 polisle belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı
Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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