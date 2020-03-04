Aydın'da haklarında hapis kararı bulunan kişilere operasyon - Son Dakika

Söke'de haklarında hapis cezası kararı bulunan 6 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayis Büro ekipleri, 2012, 2013, 2014 yıllarında Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince çeşitli suçlardan yargılanan ve farklı sürelerle hapis kararları verilen kişileri yakalamak üzere operasyonlar yaptı.

Operasyonlarda 36 yılla hükümlü K.Ç, 21 yılla hükümlü İ.U, 12 yıl 7 ayla hükümlü H.B, 16 yılla hükümlü F.İ, 18 yılla hükümlü F.E ve 18 yıl 1 ay hükümlü S.A, yakalanarak cezaevine gönderildi.