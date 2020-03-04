Aydın'da haklarında hapis kararı bulunan kişilere operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da haklarında hapis kararı bulunan kişilere operasyon - Son Dakika

Aydın'da haklarında hapis kararı bulunan kişilere operasyon

6 saat önce

Söke'de haklarında hapis cezası kararı bulunan 6 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Aydın'da haklarında hapis kararı bulunan kişilere operasyon, System.String[]

Söke'de haklarında hapis cezası kararı bulunan 6 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayis Büro ekipleri, 2012, 2013, 2014 yıllarında Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince çeşitli suçlardan yargılanan ve farklı sürelerle hapis kararları verilen kişileri yakalamak üzere operasyonlar yaptı.

Operasyonlarda 36 yılla hükümlü K.Ç, 21 yılla hükümlü İ.U, 12 yıl 7 ayla hükümlü H.B, 16 yılla hükümlü F.İ, 18 yılla hükümlü F.E ve 18 yıl 1 ay hükümlü S.A, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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