Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

01.06.2022 09:24
Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Germencik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, hakkında çok sayıda suçtan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. ile silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası alan S.C. yakalandı.

İ.Ç. ve S.C. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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