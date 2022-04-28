Aydın'da hastanede afet ve acil durum tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da hastanede afet ve acil durum tatbikatı yapıldı

28.04.2022 14:02
Aydın'da hastanede afet ve acil durum tatbikatı yapıldı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, hastane afet ve acil durum planı tatbikatı yapıldı.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, hastane afet ve acil durum planı tatbikatı yapıldı.

Tatbikata İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve emniyet müdürlüğünden ekipler katıldı.

Senaryo gereği 6,8 büyüklüğünde depremde hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınlarını sakinleştirmeye, hastane dışına tahliyesini sağlamaya çalıştı.

Tatbikatta AFAD ekiplerince tahliye edilen yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Senaryonun devamında hastane içerisinde şüpheli çanta bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri şüpheli paketi, bomba imha robotuyla hastane otoparkına götürerek fünyeyle patlattı.

Başhekim Duygu Eren Dağlar, AA muhabirine tatbikatın planların uygulanabilirliğini denemek, aksayan yönlerini tespit etmek ve gidermek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikatların hastanedeki işleyişi sağlıklı yürütmek adına faydalı olduğunu belirten Dağlar, "Eğitilen personelin başarı seviyesini ölçmek, sivil savunma servisleri arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, araç ve gereçlerin denenmesini sağlamak amacıyla bir senaryo uyguladık ve tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladık." diye konuştu.

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Hastane, Doğum, Aydın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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